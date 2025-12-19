Наследство от Российской империи там не прижилось: как Хмельницкий с трудом получил свое название

Каждый вариант отражал историю и особенности региона

На западе Украины расположен город Хмельницкий — промышленный, торговый и культурный центр Подолья. Однако мало кто знает, что ранее этот город назывался совсем иначе.

История начинается с далекого XV века, когда на берегах Южного Буга появилось небольшое поселение. Первое документальное упоминание о нем датируется 10 февраля 1431 года. В грамоте польского короля Владислава II Ягайло, изданной в городе Сопот, упоминается поселение "Плоскировцы" — небольшая деревня на реке Плоска. Об этом пишет Kokl.Ua.

Название "Плоскировцы" отражает географические особенности местности. Настоящим сердцем поселения была река Плоска. Вероятно, местные называли свою деревню так, чтобы подчеркнуть связь с окружающей их природой. Это название сохраняет в себе дух тех времен, когда Подолье было краем лесов и степей.

Со временем название "Плоскировцы" превратилось в "Плоскиров". В XVI веке Плоскиров уже упоминается как укрепленное поселение, получившее статус города в 1566 году.

Хмельницкий раньше. Фото: kokl.ua

Примечательно, что название "Плоскирей" могло иметь и другое значение. Дело в том, что некоторые историки предполагают, что оно связано со словом "хмельной" — от "хмель", популярным растением в этой местности.

В конце XVIII века, после второго раздела Польши в 1793 году, Подолье отошло к Российской империи. В 1795 году Плоскиров официально переименовали в Проскуров. Такое слово было использовано, поскольку оно подобно слову "проскура" — литургического хлеба, используемого в христианских богослужениях. Есть и другая версия — название могло возникнуть из-за фонетической схожести с "Плоскировом", адаптированной к русскому произношению.

Проскуров. Фото: Википедия

Под названием Проскуров город пережил многие ключевые события. В XVII веке стал ареной казачьих восстаний, в частности, Хмельницкого восстания 1648–1657 годов.

А уже в 1954 году, к 300-летию Переяславского совета, Проскуров получил новое название – Хмельницкий. Город назвали в честь Богдана Хмельницкого, гетмана, возглавившего национально-освободительную войну 1648-1657 годов.

Памятник Богдану Хмельницкому. Фото: Википедия

Хмельницкий на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на самом скрывает название города Павлоград.