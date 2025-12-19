Джошуа - Пол: букмекеры изменили прогноз в день боя

Специалисты поделились свежими котировками на бокс

В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида, США) пройдет нерядовое боксерское шоу. В главном бою вечера Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) сразится с Джейком Полом (12-1, 7 КО).

Что нужно знать

Джошуа и Пол проведут бой в тяжелом весе

Энтони — большой фаворит поединка

Букмекеры в день боя немного поменяли котировки на бой

В день боя букмекеры немного изменили свой прогноз. Об этом сообщает "Телеграф".

Основные котировки на бой Джошуа — Пол не изменились. На триумф британца можно сделать ставку с коэффициентом 1,08. В то же время успех американца менее вероятен — коэффициент 7,00.

Однако изменились котировки на метод победы. К примеру, шансы Джошуа на нокаут чуть уменьшились, а на победу по очкам увеличились. Также уменьшились шансы Пола на нокаут, однако вероятность его успеха судейским решением увеличилась.

Прогноз букмекеров на бой Джошуа - Пол в день боя

Прогноз букмекеров на бой Джошуа - Пол за неделю до боя

Напомним, медиа-неделя вечера бокса Джошуа — Пол стартовала с открытых тренировок. Во время данного мероприятия в рамках шоу уже состоялись первые бои. На следующий день Энтони и Джейк встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции. Кроме того, боксеры взвесились перед боем.