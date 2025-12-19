Джошуа — Пол: букмекери змінили прогноз у день бою
Фахівці поділилися свіжими котируваннями на бокс
У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) пройде непересічне боксерське шоу. У головному бою вечора Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) битиметься з Джейком Полом (12-1, 7 КО).
Що потрібно знати
- Джошуа та Пол проведуть бій у важкій вазі
- Ентоні — великий фаворит поєдинку
- Букмекери у день бою трохи змінили котирування на бій
У день бою букмекери трохи змінили свій прогноз. Про це повідомляє "Телеграф".
Основні котирування на бій Джошуа Пол не змінилися. На тріумф британця можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,08. Одночасно успіх американця менш ймовірний — коефіцієнт 7,00.
Однак змінилися котирування на метод перемоги. Наприклад, шанси Джошуа на нокаут трохи зменшилися, а на перемогу за очками збільшились. Також зменшилися шанси Пола на нокаут, проте ймовірність його успіху суддівським рішенням збільшилась.
Нагадаємо, медіатиждень вечора боксу Джошуа — Пол стартував із відкритих тренувань. Під час цього заходу в рамках шоу вже відбулися перші бої. Наступного дня Ентоні й Джейк зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції. Крім того, боксери зважилися перед боєм.