Экстренно вызвали на ЧМ-2026: горячая девушка футболиста показала трогательный момент (видео)

Не было бы счастья, да несчастье помогло

В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. Уже после начала Мундиаля центральный защитник "Тоттенхэма" Маркос Сенеси получил вызов в национальную команду.

Что нужно знать

Сенеси получил вызов на Мундиаль из-за травмы партнера

Девушка футболиста поделилась трогательным моментом

Келси профессионально занимается футболом, а также подрабатывает моделью

Девушка новичка "Тоттенхэма" Келси Роуз-Боуэрс засняла долгожданный звонок. Пара в этом момент отдыхала на острове Ибица, однако теперь поедет на Мундиаль, сообщает "Телеграф".

Добавим, что экстренный вызов в национальную команду связан с травмой Леонардо Балерди. Отметим, Аргентина стартует на ЧМ-2026 17 июня матчем против Алжира. На групповом этапе Месси и Ко также сыграют против Австрии и Иордании.

К слову, 22-летняя Келси — профессиональная футболистка, выступает за "Борнмут", где за мужскую команду ранее играл Леонардо. Девушка совмещает карьеру спортсменки с модельной деятельностью. Роуз-Боуэрс часенько публикует горячие снимки для продвижения своего блога в соцсетях.

Келси Роуз-Боуэрс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келси Роуз-Боуэрс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келси Роуз-Боуэрс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келси Роуз-Боуэрс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келси Роуз-Боуэрс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.