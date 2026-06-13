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Горячая девушка Мудрика свела с ума болельщиков на ЧМ-2026 (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Михаил Мудрик и Джордин Джонс Новость обновлена 13 июня 2026, 10:40
Михаил Мудрик и Джордин Джонс. Фото Getty Images

Михаил на Мундиале еще не светился

Американская актриса, певица и инфлюенсер Джордин Джонс посетила матч чемпионата мира по футболу-2026 США — Парагвай (4:1). Девушка, которая встречается с украинским футболистом "Челси" Михаилом Мудриком, своим появлением на Мундиале вызвала восторг в сети.

Что нужно знать

  • США разгромили Парагвай
  • Джонс посетила игру
  • Михаил и Джордин находятся в романтических отношениях

Соответствующие снимки Джордин опубликовала на своей странице в Instagram. Джонс загадочно прокомментировала публикацию, поделившись несколькими снимками, сделанными на трибунах.

***** #Чемпионат мира.

Джордин Джонс

Джордин Джонс
Джордин Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones
Джордин Джонс
Джордин Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones
Джордин Джонс
Джордин Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones
Джордин Джонс
Джордин Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones
Джордин Джонс
Джордин Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Фанаты с восторгом восприняли появление Джонс на Мундиале. Пользователи засыпали девушку массой комплиментов: "Потрясающе красивая", "Огонь", "Очень красивая", "Невероятная".

Напомним, Мудрик провалил допинг-тест осенью 2024 года. Вингер был отстранен от футбола из-за употребления запрещенного мельдония. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, которой приписывали роман с украинцем, правда, россиянка публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика, а позднее Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала игрока максимальным баном. Именно во время вынужденной паузы в карьере украинец закрутил роман с американской знаменитостью.

Отметим, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Теги:
#Футбол #Сборная США #Сборная Парагвая #ЧМ-2026 #Михаил Мудрик