По стопам депутата из Ирпеня: на ЧМ-2026 засняли пикантный момент (фото)

В сети обсуждают необычное происшествие на трибунах

На чемпионате мира по футболу произошел пикантный инцидент. Пожилой мексиканский болельщик тайно снимал болельщицу с разных ракурсов.

Что нужно знать

Инцидент произошел на матче сборной Мексики

Пожилой болельщик нашел себе странное занятие

Момент завирусился в сети

Фото с "дедом-шпионом" завирусилось в сети. Об этом сообщает "Телеграф".

Пожилой болельщик на ЧМ-2026 нашел себе занятие на трибунах/Фото: threads.com/@aniiortiz_25

В основном пользователи отнеслись к фото с юмором. В сети отметили, что "лев может потерять зубы, но никогда не потеряет свой инстинкт".

Напомним, подобный инцидент произошел недавно в Украине. Депутат Ирпенского городского совета Валерий Степанюк попался на фотографировании ягодиц своих коллег. За этим дело его засняли прямо во время исполнения гимна Украины.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. Все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.