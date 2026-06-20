Турция на ЧМ-2026 повторила печальную судьбу Украины (видео)

Турецкая команда покидает Мундиаль досрочно

В субботу, 20 июня, на чемпионате мира по футболу-2026 произошла очередная сенсация. "Золотое" поколение Турции провалилось на Мундиале.

Что нужно знать

Турция проиграла Парагваю на ЧМ-2026

Турецкая команда прекратила борьбу за плей-офф

Бебех провел украинскую параллель с вылетом турков на Мундиале

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 турецкие футболисты проиграли Парагваю. Об этом сообщает "Телеграф".

Единственный гол на 2-й минуте встрече оформил Матиас Галарса. Парагвайский полузащитник поразил ворота Турции ударом из-за пределов чужой штрафной. В конце первого тайма нападающий парагвайцев Мигель Анхель Альмирон получил прямую красную карточку. Игрок увидел перед собой красный цвет за прикрытый рот во время спора с соперником — это первое подобное удаление в истории чемпионатов мира по новому правилу.

Видеообзор матча Турция — Парагвай. Видео предоставлено Megogo.

Отметим, журналист Роман Бебех заметил сходство с вылетом Турции на ЧМ-2026 и Украины — на Евро-2016. Обе команды досрочно прекратили борьбу за плей-офф после 2-го тура, обе — не забили ни гола, обе считались сборными со звездным поколением футболистом. При этом на этих турнирах из групп выходили 3 из 4 команд.

Давление больших ожиданий или переоценка собственных сил: что происходит не так с командами бна ольших турнирах в подобных случаях? Роман Бебех

Роман Бебех/Фото: instagram.com/roman_bebekh

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.