Турция на ЧМ-2026 повторила печальную судьбу Украины (видео)
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Турецкая команда покидает Мундиаль досрочно
В субботу, 20 июня, на чемпионате мира по футболу-2026 произошла очередная сенсация. "Золотое" поколение Турции провалилось на Мундиале.
Что нужно знать
- Турция проиграла Парагваю на ЧМ-2026
- Турецкая команда прекратила борьбу за плей-офф
- Бебех провел украинскую параллель с вылетом турков на Мундиале
В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 турецкие футболисты проиграли Парагваю. Об этом сообщает "Телеграф".
Единственный гол на 2-й минуте встрече оформил Матиас Галарса. Парагвайский полузащитник поразил ворота Турции ударом из-за пределов чужой штрафной. В конце первого тайма нападающий парагвайцев Мигель Анхель Альмирон получил прямую красную карточку. Игрок увидел перед собой красный цвет за прикрытый рот во время спора с соперником — это первое подобное удаление в истории чемпионатов мира по новому правилу.
Видеообзор матча Турция — Парагвай. Видео предоставлено Megogo.
Отметим, журналист Роман Бебех заметил сходство с вылетом Турции на ЧМ-2026 и Украины — на Евро-2016. Обе команды досрочно прекратили борьбу за плей-офф после 2-го тура, обе — не забили ни гола, обе считались сборными со звездным поколением футболистом. При этом на этих турнирах из групп выходили 3 из 4 команд.
Давление больших ожиданий или переоценка собственных сил: что происходит не так с командами бна ольших турнирах в подобных случаях?
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.