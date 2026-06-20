Милая и хрупкая: девушка-арбитр стала звездой ЧМ-2026 (фото)

Игру ЧМ-2026 приостановили из-за травмы рефери

Мексиканская футбольная судья Катя Ицель Гарсия прославилась на весь мир во время чемпионата мира по футболу. Она работала 4-м арбитром на игре второго тура группового этапа США — Австралия.

Что нужно знать

США обыграли Австралию — 2:0

Главному арбитру встречи стало плохо во время игры

На помощь к коллеге прибежала Катя, ставшая героиней в Интернете

Во время матча главному судье поединка Феликсу Цвайеру (Германия) понадобилась помощь. Именно Катя доставила "лекарство" для своего коллеги, вызвав восторг в сети.

В компенсированное ко второму тайму время Цвайер оказался на газоне. Дело в том, что у арбитра из-за большой нагрузки свело ногу. На помощь к нему подоспели игрок сборной США и четвертая судья.

Катя доставила своему коллеге рассол от маринованных огурцов. Дело в том, уксусная кислота стимулирует рецепторы во рту, которые посылают мощный сигнал в мозг, помогающий моментально расслабить зажатую мышцу. Момент завирусился в сети, а милая и хрупкая девушка-арбитр стала известной на весь мир.

Справка: Катя Ицель Гарсия — первая мексиканская женщина-арбитр на мужских Мундиалях. Она успешно отсудила матчи женского ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии, а также работала на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В марте 2024 года стала первой за 20 лет женщиной, которой доверили судить матч высшего мужского дивизиона Мексики. Катя имеет высшее образование по специальности "политолог", окончила престижный Национальный автономный университет Мексики. За ее жизнью в Instagram следят более 500 тысяч подписчиков.

Катя Ицель Гарсия/Фото: Getty Images

Катя Ицель Гарсия/Фото: Getty Images

Катя Ицель Гарсия/Фото: Getty Images

Катя Ицель Гарсия/Фото: Getty Images

Видеообзор матча США — Австралия. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.