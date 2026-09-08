ПСВ - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги чемпионов

Горняки начинают свой путь в главном еврокубке

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В четверг, 10 сентября, "Шахтер" стартует в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. В первом туре на Горняков ожидает гостевая дуэль против ПСВ (Нидерланды).

В прямом эфире в Украине матч ПСВ — "Шахтер" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Instagram.

Игра ПСВ — "Шахтер" состоится на стадионе "ПСВ" в Эйндховене (Нидерланды). Начало встречи в 19:45 по киевскому времени. Megogo покажет поединок по подпискам: MEGOPACK, "Спорт", а также MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. На момент публикации материала стоимость подписки составляет от 89 грн за 7 дней. Бесплатная трансляция матча не планируется.

Напомним, по итогам жеребьевки ЛЧ "Шахтер" также сыграет против: "Реала" (Испания) — дома, "Интера" (Италия) — в гостях, "Спортинга" (Португалия) — дома, "Фенербахче" (Турция) — дома, "Лейпцига" (Германия) — в гостях, АЕКа (Греция) — дома и "Слована" (Словакия) — в гостях.

На сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты матчей "Шахтера" в основном этапе Лиги чемпионов. Горняки проведут на турнире как минимум восемь игр.