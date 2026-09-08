ПСВ — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги чемпіонів

Гірники починають свій шлях у головному єврокубку

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У четвер, 10 вересня, "Шахтар" стартує в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27. У першому турі на Гірників чекає гостьова дуель проти ПСВ (Нідерланди).

У прямому етері в Україні матч ПСВ — "Шахтар" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба сервісу в Instagram.

Гра ПСВ – "Шахтар" відбудеться на стадіоні "ПСВ" в Ейндховені (Нідерланди). Початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Megogo покаже поєдинок за підписками: MEGOPACK, "Спорт", а також MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. На момент публікації матеріалу вартість підписки складає від 89 грн за 7 днів. Безкоштовна трансляція матчу не планується.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування ЛЧ "Шахтар" також зіграє проти: "Реала" (Іспанія) — вдома, "Інтера" (Італія) — у гостях, "Спортінга" (Португалія) — вдома, "Фенербахче" (Туреччина) — вдома, "Лейпцига" (Німеччина) — в гостях, АЕКа (Греція) — вдома і "Слована" (Словаччина) — у гостях.

На сайті "Телеграф" доступні розклад та результати матчів "Шахтаря" в основному етапі Ліги чемпіонів. Гірники проведуть на турнірі щонайменше вісім ігор.