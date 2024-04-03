Батареи хватит надолго: какие настройки нужно изменить в телефоне
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Эффективность работы девайса не пострадает
Сохранить заряд телефона на более длительный срок можно, если изменить настройки смартфона нужным образом. Девайсы обычно запрограммированы на максимальную производительность, которая использует немало ресурсов.
Но в большинстве случаев пользователи могут удовлетвориться и менее энергозатратным режимом. О том, какие настройки в телефоне помогут сохранить заряд, рассказали в Госспецсвязи.
Для начала нужно установить энергоэффективные настройки экрана, а именно включить стандартную плавность дисплея вместо высокой, установите энергоэффективные "обои" (черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый – для IPS), а также отключить автоповорот.
Поможет также удаление приложений, которые активно используют батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. А узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки → Батарея → Использование батареи.
Рекомендуется выключить автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если подключено несколько аккаунтов (в режиме энергосбережения эта функция должна работать автоматически):
- Android → настройки → аккаунты и синхронизация,
- iOS → настройки → App Store → Обновление приложений.
Существенно может помочь ограничение количества активных приложений. Оставляйте только самые необходимые:
- Android → левая сенсорная клавиша → смахните ненужные приложения,
- iOS → проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, пока не появится Переключатель приложений, или дважды нажав кнопку "Начало" → взмахните экран предварительного просмотра программы, чтобы закрыть ее.
Следует также отключить распознавание голосовых команд:
- Android → Google Now → настройки → Голосовой поиск → Распознавание "О’кей, Google",
- iOS → настройки → Siri и поиск или Siri и диктовка.
Также для сбережения заряда батареи нужно отключить вибрацию, лишние коммуникации: GPS, Bluetooth.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как зарядить телефон в максимально короткие сроки.