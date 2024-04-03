Батареи хватит надолго: какие настройки нужно изменить в телефоне

Эффективность работы девайса не пострадает

Сохранить заряд телефона на более длительный срок можно, если изменить настройки смартфона нужным образом. Девайсы обычно запрограммированы на максимальную производительность, которая использует немало ресурсов.

Но в большинстве случаев пользователи могут удовлетвориться и менее энергозатратным режимом. О том, какие настройки в телефоне помогут сохранить заряд, рассказали в Госспецсвязи.

Для начала нужно установить энергоэффективные настройки экрана, а именно включить стандартную плавность дисплея вместо высокой, установите энергоэффективные "обои" (черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый – для IPS), а также отключить автоповорот.

Поможет также удаление приложений, которые активно используют батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. А узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки → Батарея → Использование батареи.

Рекомендуется выключить автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если подключено несколько аккаунтов (в режиме энергосбережения эта функция должна работать автоматически):

Android → настройки → аккаунты и синхронизация,

iOS → настройки → App Store → Обновление приложений.

Существенно может помочь ограничение количества активных приложений. Оставляйте только самые необходимые:

Android → левая сенсорная клавиша → смахните ненужные приложения,

iOS → проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, пока не появится Переключатель приложений, или дважды нажав кнопку "Начало" → взмахните экран предварительного просмотра программы, чтобы закрыть ее.

Следует также отключить распознавание голосовых команд:

Android → Google Now → настройки → Голосовой поиск → Распознавание "О’кей, Google",

iOS → настройки → Siri и поиск или Siri и диктовка.

Также для сбережения заряда батареи нужно отключить вибрацию, лишние коммуникации: GPS, Bluetooth.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как зарядить телефон в максимально короткие сроки.