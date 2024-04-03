Батареї вистачатиме надовше: які налаштування потрібно змінити у телефоні
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Ефективність роботи девайсу не постраждає
Зберегти заряд телефон на довший термін можна, якщо змінити налаштування смартфона потрібним чином. Девайси, зазвичай, запрограмовані на максимальну продуктивність, яка використовує чимало ресурсів.
Але у більшості випадків користувачі можуть задовольнитися і менш енерговитратним режимом. Про те, які налаштування у телефоні допоможуть зберегти заряд телефону, розповіли у Держспецзвʼязку.
Для початку потрібно встановити енергоефективні налаштування екрана, а саме увімкнути стандартну плавність дисплея замість високої, встановіть енергоефективні "шпалери" (чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS), а також вимкнути автообертання.
Допоможе також видалення додатків, які активно використовують батарею, або додаткові акаунтів в цих застосунках. А дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї.
Також рекомендується вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо під'єднано кілька акаунтів (в режимі енергоощадження ця функція має працювати автоматично):
- Android → налаштування → акаунти та синхронізація,
- iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм.
Суттєво може допомогти обмеження кількості активних додатків. Залишайте лише найнеобхідніші:
- Android → ліва сенсорна клавіша → змахніть непотрібні додатки,
- iOS → проведіть пальцем угору від нижнього краю екрана, доки не з’явиться Перемикач програм, або двічі натиснувши на кнопку "Початок" → змахніть угору екран попереднього перегляду програми, щоб закрити її.
Варто також вимкнути розпізнавання голосових команд:
- Android → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання "О’кей, Google",
- iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування.
Також для заощадження заряду батареї потрібно вимкнути вібрацію, зайві комунікації: GPS, Bluetooth.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зарядити телефон у максимально короткий термін.