Батареї вистачатиме надовше: які налаштування потрібно змінити у телефоні

Ефективність роботи девайсу не постраждає

Зберегти заряд телефон на довший термін можна, якщо змінити налаштування смартфона потрібним чином. Девайси, зазвичай, запрограмовані на максимальну продуктивність, яка використовує чимало ресурсів.

Але у більшості випадків користувачі можуть задовольнитися і менш енерговитратним режимом. Про те, які налаштування у телефоні допоможуть зберегти заряд телефону, розповіли у Держспецзвʼязку.

Для початку потрібно встановити енергоефективні налаштування екрана, а саме увімкнути стандартну плавність дисплея замість високої, встановіть енергоефективні "шпалери" (чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS), а також вимкнути автообертання.

Допоможе також видалення додатків, які активно використовують батарею, або додаткові акаунтів в цих застосунках. А дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї.

Також рекомендується вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо під'єднано кілька акаунтів (в режимі енергоощадження ця функція має працювати автоматично):

Android → налаштування → акаунти та синхронізація,

iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм.

Суттєво може допомогти обмеження кількості активних додатків. Залишайте лише найнеобхідніші:

Android → ліва сенсорна клавіша → змахніть непотрібні додатки,

iOS → проведіть пальцем угору від нижнього краю екрана, доки не з’явиться Перемикач програм, або двічі натиснувши на кнопку "Початок" → змахніть угору екран попереднього перегляду програми, щоб закрити її.

Варто також вимкнути розпізнавання голосових команд:

Android → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання "О’кей, Google",

iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування.

Також для заощадження заряду батареї потрібно вимкнути вібрацію, зайві комунікації: GPS, Bluetooth.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зарядити телефон у максимально короткий термін.