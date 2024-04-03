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Батареї вистачатиме надовше: які налаштування потрібно змінити у телефоні

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Багато фонових налаштувань витрачають заряд батареї Новина оновлена 03 квітня 2024, 14:53
Багато фонових налаштувань витрачають заряд батареї. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ефективність роботи девайсу не постраждає

Зберегти заряд телефон на довший термін можна, якщо змінити налаштування смартфона потрібним чином. Девайси, зазвичай, запрограмовані на максимальну продуктивність, яка використовує чимало ресурсів.

Але у більшості випадків користувачі можуть задовольнитися і менш енерговитратним режимом. Про те, які налаштування у телефоні допоможуть зберегти заряд телефону, розповіли у Держспецзвʼязку.

Для початку потрібно встановити енергоефективні налаштування екрана, а саме увімкнути стандартну плавність дисплея замість високої, встановіть енергоефективні "шпалери" (чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS), а також вимкнути автообертання.

Допоможе також видалення додатків, які активно використовують батарею, або додаткові акаунтів в цих застосунках. А дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї.

Також рекомендується вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо під'єднано кілька акаунтів (в режимі енергоощадження ця функція має працювати автоматично):

  • Android → налаштування → акаунти та синхронізація,
  • iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм.

Суттєво може допомогти обмеження кількості активних додатків. Залишайте лише найнеобхідніші:

  • Android → ліва сенсорна клавіша → змахніть непотрібні додатки,
  • iOS → проведіть пальцем угору від нижнього краю екрана, доки не з’явиться Перемикач програм, або двічі натиснувши на кнопку "Початок" → змахніть угору екран попереднього перегляду програми, щоб закрити її.

Варто також вимкнути розпізнавання голосових команд:

  • Android → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання "О’кей, Google",
  • iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування.

Також для заощадження заряду батареї потрібно вимкнути вібрацію, зайві комунікації: GPS, Bluetooth.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зарядити телефон у максимально короткий термін.

Теги:
#Телефон #Батарея #Лайфхак