Это реально работает: 10 простых действий, ускоряющих зарядку телефона

Советы также способствуют сохранению состояния батареи

Нередко бывает, что телефон нужно зарядить очень быстро, например перед выходом на работу. Существует 10 простых действий, ускоряющих этот процесс.

Важно, что они абсолютно безопасны и не вредят аккумулятору. Лайфхаками делится портал "Мета".

Как быстро зарядить телефон

Активное использование смартфона и некоторые программы ускоряют разрядку батареи, а при зарядке замедляют процесс. Однако важно также обращать внимание на способ зарядки и качество устройств.

Чтобы быстро зарядить смартфон, совершите несколько действий.

Заряжайте от розетки, а не павербанка, ноутбука или автомобиля. Используйте проводную зарядку. Включите режим полета. Закройте все приложения. Используйте оригинальное зарядное устройство. Не подвергайте телефон воздействию низкой или высокой температуры. Выключите процессы синхронизации. Снимите чехол. Включите режим энергосбережения. Выключите смартфон.

Эти лайфхаки существенно ускорят процесс подзарядки. К тому же это простой способ продлить срок эксплуатации батареи телефона.

Ранее "Телеграф" писал, какая зарядка лучше для смартфона — проводная или беспроводная. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки.

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