Почему не стоит разряжать полностью телефон: три веские причины
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Откажитесь от этой привычки, и не придется каждый год покупать новый смартфон
Современные телефоны нельзя полностью разряжать. Ранее мы писали, почему не нужно оставлять заряженный смартфон подключенным к розетке, а теперь сообщим о последствиях разрядки гаджета до 0%.
Это плохо влияет на состояние аккумулятора и другие компоненты телефона. Об этом сообщает Battery University.
Сохранение состояния батареи
Если регулярно разряжать смартфон до 0, он будет отключаться. Это вредно для батареи. При регулярной разрядке она быстро деградирует и в определенный момент может просто прекратить заряжаться.
Такая практика нормальная, так как поврежденный аккумулятор начинает неправильно работать. В этом случае появляется риск для других компонентов гаджета. Поэтому при повреждениях батарея просто прекращает работу.
Уменьшение риска перегрева
Чем дольше телефон подключен к розетке, тем выше риск перегрева. Поэтому лучше не разряжать смартфон.
Эксперты советуют ставить гаджет на зарядку уже при 20%. При этом лучше заряжать его до показателя в 80% и не выше.
Высокая температура небезопасна для смартфона. Она повреждает батарею и другие компоненты.
Экономия электроэнергии
Полностью разряженный телефон требует гораздо больше энергии, потому что снова нужно "включить" батарею. Поэтому лучше следить за состоянием заряда.
Ранее "Телеграф" сообщал, как быстро зарядить телефон. 5 советов помогут сделать это быстро и безопасно.