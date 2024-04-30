Почему не стоит разряжать полностью телефон: три веские причины

Откажитесь от этой привычки, и не придется каждый год покупать новый смартфон

Современные телефоны нельзя полностью разряжать. Ранее мы писали, почему не нужно оставлять заряженный смартфон подключенным к розетке, а теперь сообщим о последствиях разрядки гаджета до 0%.

Это плохо влияет на состояние аккумулятора и другие компоненты телефона. Об этом сообщает Battery University.

Сохранение состояния батареи

Если регулярно разряжать смартфон до 0, он будет отключаться. Это вредно для батареи. При регулярной разрядке она быстро деградирует и в определенный момент может просто прекратить заряжаться.

Такая практика нормальная, так как поврежденный аккумулятор начинает неправильно работать. В этом случае появляется риск для других компонентов гаджета. Поэтому при повреждениях батарея просто прекращает работу.

Уменьшение риска перегрева

Чем дольше телефон подключен к розетке, тем выше риск перегрева. Поэтому лучше не разряжать смартфон.

Эксперты советуют ставить гаджет на зарядку уже при 20%. При этом лучше заряжать его до показателя в 80% и не выше.

Высокая температура небезопасна для смартфона. Она повреждает батарею и другие компоненты.

Экономия электроэнергии

Полностью разряженный телефон требует гораздо больше энергии, потому что снова нужно "включить" батарею. Поэтому лучше следить за состоянием заряда.

Ранее "Телеграф" сообщал, как быстро зарядить телефон. 5 советов помогут сделать это быстро и безопасно.