Це реально працює: 10 простих дій, які пришвидшують заряджання телефона

Поради також сприяють збереженню стану батареї

Нерідко буває, що телефон треба зарядити дуже швидко, наприклад, перед виходом на роботу. Існує 10 простих дій, які пришвидшують цей процес.

Важливо, що вони абсолютно безпечні і не шкодять акумулятору. Лайфхаками ділиться портал "Мета".

Як швидко зарядити телефон

Активне використання смартфони і деякі програми пришвидшують розряджання батареї, а при зарядці уповільнюють процес. Проте важливо також звертати увагу на спосіб заряджання та якість пристроїв.

Щоб швидко зарядити смартфон, зробіть кілька дій.

Заряджайте від розетки, а не павербанку, ноутбуку чи автомобіля. Використовуйте зарядку з кабелем. Увімкніть режим польоту. Закрийте всі додатки. Використовуйте оригінальний зарядний пристрій. Не піддавайте телефон впливу низької чи високої температури. Вимкніть процеси синхронізації. Зніміть чохол. Увімкніть режим енергозбереження. Вимкніть смартфон.

Ці лайфхаки суттєво пришвидшать процес заряджання. До того ж, це простий спосіб продовжити термін експлуатації батареї телефону.

Раніше "Телеграф" писав, яка зарядка краща для смартфона ― дротова чи бездротова. У кожної з них є свої переваги та недоліки.

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