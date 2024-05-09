Беспроводная зарядка вредит телефону? Названа неожиданная угроза

Под угрозой любая операционная система телефонов

Беспроводная зарядка — удобный способ заряжать телефон, вокруг которого точится немало споров. И, как оказалось, не зря. Мало кто из владельцев гаджетов знает, что она может стать большой угрозой для телефона.

Дело в том, что при помощи беспроводной зарядки можно взломать телефон. На портале Itsider рассказали, как это возможно.

Ученые из Университета Флориды и эксперты компании CertiK выяснили, что хакеры могут получить доступ к телефону и даже физически повредить его, использовав беспроводную зарядку. А точнее — электромагнитные помехи, которые генерирует зарядная станция.

При помощи этих помех можно взломать любую операционную систему смартфона. Также хакеры дистанционно могут устроить перегрев аккумулятора телефона. Причем настолько сильный, что он может даже взорваться.

Вдобавок к этому, хакеры могут изменять объем электроэнергии, который поступает в беспроводное зарядное устройство. В результате этого создаются помехи, которые используют для смены магнитного поля. Чтобы это сделать, злоумышленникам достаточно вмешаться в электросеть.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как ускорить зарядку телефона. Для этого достаточно нажать одну кнопку.