Бездротова зарядка шкодить телефону? Названо несподівану загрозу

Під загрозою будь-яка операційна система телефонів

Бездротова зарядка — зручний спосіб заряджати телефон, навколо якого точиться чимало суперечок. І, як виявилося, не дарма. Мало хто із власників гаджетів знає, що вона може стати великою загрозою для телефону.

Річ у тому, що за допомогою бездротової зарядки можна зламати телефон. На порталі Itsider розповіли як це можливо.

Вчені з Університету Флориди та експерти компанії CertiK з’ясували, що хакери можуть отримати доступ до телефону і навіть фізично пошкодити його за допомогою бездротової зарядки. А точніше – електромагнітні перешкоди, які генерує зарядна станція.

За допомогою цих перешкод можна зламати будь-яку операційну систему смартфона. Також хакери можуть дистанційно влаштувати перегрів акумулятора телефону. Причому настільки сильний, що може навіть вибухнути.

Крім того, хакери можуть змінювати об’єм електроенергії, який надходить у бездротовий зарядний пристрій. Внаслідок цього створюються перешкоди, які використовують для зміни магнітного поля. Щоб це зробити, зловмисникам достатньо втрутитись в електромережу.

Також "Телеграф" розповідав про те, як прискорити зарядку телефону. Для цього достатньо натиснути одну кнопку.