После задержания Дурова в Telegram могут произойти серьезные изменения? СМИ узнали детали

Платформа не объявляла об изменениях

В СМИ появилась информация, что Telegram начнет модерацию приватных чатов после задержания во Франции его основателя Павла Дурова. Дело в том, что 5 сентября со страницы ответов Telegram на часто задаваемые вопросы исчезла информация, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию.

Как пишет techcrunch, также на странице FAQ (часто задаваемые вопросы) Telegram разместил адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку. Таким образом, Telegram якобы разрешил пользователям сообщать модераторам о незаконном контенте в частных группах. При этом, публично платформа не объявляла об изменениях политики модерации.

Однако как оказалось, сообщение о конфиденциальности каналов было просто перенесено в другой раздел. Информация о том, что Telegram начнет модерировать приватные чаты, не соответствует действительности.

"Все чаты и групповые чаты Telegram частны для их участников. Мы не прорабатываем никаких запросов, связанных с ними", — говорится в разделе FAQ.

Как сообщал "Телеграф", Павел Дуров впервые с момента своего задержания во Франции сделал заявление. Он объяснил причины, по которым его задержали. Также Дуров рассказал, что его допрашивали в течение четырех дней, поскольку сам Telegram не стал давать ответ французским властям, и угрожали, что он может понести ответственность за действия третьих лиц в мессенджере.