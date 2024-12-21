От телефона можно зарядить даже наушники: как воспользоваться Power Share

Сейчас в Украине можно купить 12 моделей телефонов Samsung с этой функцией

Количество функций и возможностей смартфонов постоянно растет, и то, что раньше казалось невозможным, теперь стало обычной реальностью. Одной из таких инноваций является беспроводная зарядка в телефоне, с помощью которой можно зарядить батарею без использования кабеля.

Во всем мире приобрела популярность также функция обратной зарядки (Power Share) в телефонах. О том, как пользоваться реверсивной зарядкой и что это вообще такое, рассказал официальный дилер Samsung в Украине.

Что такое реверсивная зарядка Power Share

Реверсивная зарядка – это инновационная технология, дающая смартфону возможность не только получать энергию от беспроводного зарядного устройства, но и служить источником заряда для других гаджетов.

В телефонах Samsung эта технология позволяет подзарядить другие девайсы от флагмана. Эту способность и называют функцией Power Share. Другими словами, Power Share – обратная беспроводная зарядка, с помощью которой можно зарядить телефон или другие совместимые устройства, например наушники или смарт-часы, – от телефона. Это позволяет какое-то время обходиться без сетевых блоков питания и Power Bank.

Особенности работы функции обратной зарядки

Функция обратной зарядки совместима со всеми устройствами, поддерживающими стандарт Wireless Charger Qi. При этом тип (Android, IOS, Apple Watch) и версия операционной системы не влияют на возможность использования Power Share.

Стоит отметить, что процесс реверсивной зарядки начнется только после правильного размещения девайсов. Наличие защитного чехла на телефоне может влиять на корректность процесса заполнения ресурса батареи. В среднем 1 час работы Power Share тратит около 25% заряда смартфона.

Ускорить процесс может блочок быстрой зарядки. Этот инновационный аксессуар дает возможность ускорить процесс зарядки аппарата, сокращая время, необходимое для поддержания оптимального уровня энергии. Для этого просто подключите блок быстрой зарядки к беспроводной зарядной площадке.

Как включить реверсивную зарядку

Для включения реверсивной зарядки нужно выполнить на смартфоне следующие действия:

Зайдите в раздел "Настройки" и найдите подраздел "Батарея" или "Зарядка"

Найдите и активируйте "Реверсивная зарядка"

Обеспечьте максимальный контакт между задними поверхностями двух гаджетов

Эта функция особенно полезна в ситуациях, когда у вас есть другие разряженные девайсы и отключили свет.

Как отключить режим обратной зарядки

Чтобы отключить реверсивную зарядку, выполните следующие действия:

Откройте раздел "Настройки"

Выберите раздел "Батарея" или "Зарядка"

Найдите опцию "Реверсивная зарядка" и выключите ее

Теперь ваш телефон вернется в обычный режим и вы сможете использовать его для зарядки от беспроводного устройства.

Смартфоны Samsung с функцией Power Share, которые можно купить в Украине

В нашей стране сейчас можно приобрести:

Samsung Galaxy S23 Ultra;

Samsung Galaxy S23+;

Samsung Galaxy S23;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy S22+;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S10e;

Samsung Galaxy Flip 4;

Samsung Galaxy Flip 5;

Samsung Galaxy Fold 4;

Samsung Galaxy Fold 5.

Напомним, ранее считалось, что смартфоны быстро садятся, когда одновременно выполняют много задач, есть открытые программы, игры и т.д. Однако оказывается, что еще одна простая функция может быть настоящим "вампиром" для батареи.