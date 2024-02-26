Є навіть вушка: китайці створили перший у світі пухнастий автомобіль (фото)

А ще тут є логотипи Disney.

Схоже, китайці вирішили потішити поціновувачів автомобілів своєю новою ідеєю. Вони створили пухнастий автомобіль.

Виробником цього унікального транспортного засобу є компанія Wuling. Щоправда, поки що не відомо, чи надійде машина у продаж на будь-якому ринку. Про це пише Carnewschina.

Wuling Bingo Mickey Plush Style: що відомо про авто

У Wuling кажуть, що це перший у світі пухнастий матеріал. При цьому оббивка як зовнішня, так і внутрішня. А на даху видніється пара таких же пухнастих вух.

Wuling Bingo становить собою невеликий п’ятидверний хетчбек з електроустановкою. Його випустили минулого року. Ціни на авто коливаються від 8300 до 12350 доларів США.

Автомобіль виконано у пастельних кольорах — рожевому, жовтому та блакитному. Плюшевий матеріал бачимо навіть на колесах. Скоріш за все, це абсолютно не практично.

Плюшева обробка також в інтер’єрі. В основному це рожеві тони, є сірі та жовті елементи. Цікаво, чи має автомобіль ліцензію на використання символіки Disney. На деяких фото є логотип бренду, тому можна зробити висновок, що таке рішення схвалене.

Оригінальний автомобіль Wuling Bingo має 2 версії — з 30 кВт та 50 кВт батареєю. Запас ходу авто складає від 203 до 410 км. Ймовірно, ці параметри не зміняться, якщо автомобіль запустять у виробництво.

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