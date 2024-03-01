Не тримає ручник або стоянкове гальмо: водіям назвали розповсюджені причини

У будь-якому випадку — це небезпечно

Часто водії стикаються з проблемами, пов'язаними з тим, що ручник або стоянкове гальмо не тримає належним чином. Це дуже небезпечно, адже ваш автомобіль може скотитися під час паркування і пошкодити інші авто. Також машина може скотитись назад під час руху під гірку у заторах.

Стоянкове гальмо обов’язково повинне бути справним. Та воно не завжди добре тримає, і на це є причини. "Телеграф" зібрав усі можливі причини того, чому ручник не до кінця виконує свої функції.

Зношені гальмівні колодки ручника

Найпоширенішою причиною неправильної роботи ручника є зношені гальмівні колодки, відповідальні за стоянкове гальмо. Їхній знос — це природний процес, який відбувається внаслідок регулярного використання автомобіля. Однак, якщо не звертати уваги на своєчасну заміну, це може призвести до несправності ручника.

Ручник не правильно налаштований

Регулярна перевірка та належне налаштування стоянкового гальма також важливі для його ефективності. Неправильне регулювання може зробити його занадто вільним або, навпаки, занадто "затягнутим", що призведе до його надмірного зносу або несправності.

Пошкодження тросів

Пошкодження гальмівних тросів або їх неправильне налаштування також може вплинути на роботу ручника. Троси, які втратили свою пружність, можуть призвести до втрати ефективності стоянкового гальма.

Важливо враховувати, що стоянкове гальмо є не тільки засобом утримання автомобіля на місці, але й елементом безпеки. Тому, при виявленні будь-яких проблем із роботою ручника, слід негайно звертатися до кваліфікованого автомайстра. Забезпечивши регулярний технічний огляд та своєчасне обслуговування, ви гарантуєте безпеку свого автомобіля та комфортне водіння.

Як раніше писав "Телеграф", за одне з правопорушень може світити до 40 800 гривень штрафу або до 8 років позбавлення волі. Водіям потрібно пам'ятати про це.