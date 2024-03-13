В Україні стартував продаж оновленої версії популярної моделі Hyundai: яка його ціна

Автомобіль запропонований покупцям у п'яти комлектаціях

Компанія Hyudai розпочала в Україні продаж оновленої версії седана Elantra. На нашому ринку ця модель буде продаватися в декількох варіантах комплектації.

Як йдеться на офіційному сайті південнокорейського автомобіля в Україні, Hyundai Elantra реалізовуватиметься лише з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 127 кінських сил. Модель буде запропонована у таких комплектаціях: Active, Comfort, Style та Premium.

Чим особливий новий Hyundai Elantra

У довжину він сягає 4,7 метри. Йому оновили дизайн та інтер'єр. Седан Hyundai Elantra 2024 відрізняється більш тонкими фарами, зміненою решіткою радіатора та збільшеними повітрозабірниками в бампері. Позаду оновлені ліхтарі. У салоні встановили збільшені дисплеї віртуального щитка приладів та мультимедіа.

Щодо коробки передач, то є вибір із 6-ступеневою "механікою", але вона доступна лише для стартової комплектації. Решта версій пропонується виключно з 6-ступневим "автоматом".

Hyundai Elantra 2024

Щодо комплектцій, то базова Active має лише фронтальні подушки, звичайний кондиціонер, сталеві 15-дюймові колісні диски. Утім, навіть тут присутня цифрова 12,3-дюймова панель приладів, сенсорний 8-дюймовий монітор, камера заднього огляду, підігрів сидінь. Ціна з такою комплектацією починається від 808 500 грн.

Вже наступна версія Hyundai Elantra Comfort, який коштує від 910 600 грн, додає бокові подушки безпеки, клімат-контроль, підігрів керма, легкосплавні колісні диски, тонування скла. Нарешті, автомобілі Hyundai Elantra Style (від 988 300 грн) та Hyundai Elantra Premium (від 1 087 300 грн) можуть запропонувати безключовий доступ, двозонний клімат-контрол, давач дощу, вентиляцію передніх сидінь, обігрів керма та задніх крісел.

Салон Hyundai Elantra 2024

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Hyundai презентував оновлений варіант електрокросовера. Наразі ця модель доступна лише на одному ринку, проте незабаром географія розшириться.