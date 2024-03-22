Где заправиться дешевле всего: названы новые цены всех видов топлива на украинских АЗС

Их стоимость держит стабильность

Стало известно, сколько стоит заправить авто бензином, дизелем и газом на утро 22 марта 2024 года. Так, их цена продолжает держаться на стабильном уровне после повышения в начале недели.

О стоимости топлива сообщает мониторинг консалтинговой компании "Нефтерынок". Отметим, что в течение прошлой недели крупнейшие сети АЗК начали прибавлять к цене топлива, что значительно подняло ценовой барьер. Национальные премиум-сети, такие как ОККО и WOG, прибавили в стоимости топлива еще 1-2 грн/л, предоставляя сигнал другим игрокам на рынке. Это происходит в условиях роста отпускных цен иностранных заводов-производителей. Впрочем, сейчас ситуация стабилизировалась.

Какие цены на все виды топлива и где заправиться дешевле всего

Сейчас дешевле всего стоит заправиться в UPG. Там автогаз стоит 27,50 грн/литр, А-95 – 52,90 грн/литр, А-95+ – 54,90 грн/литр, ГП – 52,40 грн/литр.

Что касается других сетей, то самый дорогой газ стоит на OKKO — 28,99 грн/литр. Цена ДТ – 56,99 грн/литр, А-95 – 56,99 грн/литр, А-95+ – 58,99 грн/литр. На 1 коп./литр меньше стоимость автогаза на WOG — 28,98 грн/литр, ДТ — 56,99, А-95 — 56,99 грн/литр, А-95+ — 58,99 грн/литр.

Еще одна популярная сеть SOCAR имеет такие цены на топливо: газ — 28,99 грн/литр, ДТ — 58,99 грн/литр, А-95 — 58,99 грн/литр, А-95+ — 59,99 грн/литр литр. KLO, в свою очередь, выставила на стелы следующую стоимость: газ — 28,69 грн/литр, ДТ — 55,59 грн/литр, А-95 — 55,99 грн/литр, А-95+ — 57,99 грн/литр литр.

Согласно опросам рынка, эксплуатационные расходы на АЗК составляют не менее 2 грн/л, что может означать, что некоторые сети работают практически без прибыли или даже в минус. В целом, рынок топлива продолжает повышать цены, а эконом-сегмент остается наиболее уязвимым на этом фоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда именно остановится рост цен на топливо. В будущем стоит ожидать поднятия стоимости еще на 1-2 грн/литр.