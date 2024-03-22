Де заправитися найдешевше: названо нові ціни всіх видів пального на українських АЗС

Їхня вартість тримає стабільність

Стало відомо, скільки коштує заправити авто бензином, дизелем та газом станом на ранок 22 березня 2024 року. Так, їхня ціна продовжує триматися на стабільному рівні після підвищення на початку тижня.

Про вартість пального повідомляє моніторинг консалтингової компанії "Нафторинок". Зазначимо, що протягом минулого тижня найбільші мережі АЗК почали додавати до ціни пального, що значно підняло ціновий бар'єр. Національні преміум-мережі, такі як ОККО і WOG, додали до вартості пального ще 1-2 грн/л, надаючи сигнал іншим гравцям на ринку. Це відбувається в умовах зростання відпускних цін іноземних заводів-виробників. Утім, зараз ситуація стабілізувалася.

Які наразі ціни на всі види пального та де заправитися найдешевше

Наразі найдешевше коштує заправитися в UPG. Там автогаз коштує 27,50 грн/літр, А-95 — 52,90 грн/літр, А-95+ — 54,90 грн/літр, ДП — 52,40 грн\літр.

Щодо інших мереж, то найдорожче газ коштує на OKKO — 28,99 грн/літр. Ціна ДП — 56,99 грн/літр, А-95 — 56,99 грн/літр, А-95+ — 58,99 грн/літр. На 1 коп./літр меншою є вартість автогазу на WOG — 28,98 грн/літр, ДП — 56,99, А-95 — 56,99 грн/літр, А-95+ — 58,99 грн/літр.

Ще одна популярна мережа SOCAR має такі ціни на пальне: газ — 28,99 грн/літр, ДП — 58,99 грн/літр, А-95 — 58,99 грн/літр, А-95+ — 59,99 грн/літр. KLO, своєю чергою, виставила на стели наступну вартість: газ — 28,69 грн/літр, ДП — 55,59 грн/літр, А-95 — 55,99 грн/літр, А-95+ — 57,99 грн/літр.

Згідно з опитуваннями ринку, експлуатаційні витрати на АЗК становлять не менше 2 грн/л, що може означати, що деякі мережі працюють практично без прибутку або навіть у мінус. У цілому, ринок пального продовжує підвищувати ціни, а економ-сегмент залишається найбільш вразливим на цей фон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли саме зупиниться зростання цін на пальне. У майбутньому, варто очікувати піддняття вартості ще на 1-2 грн/літр.