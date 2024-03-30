Возьмите это за привычку: как за 3 секунды обезопасить сумку в авто от воров

Воры становятся все наглее, поэтому нужно знать, как сохранить собственные вещи

Весной и летом из-за потепления водители часто опускают окна в авто. Это золотое время для воров, которые так и хотят легко вытащить вашу сумку из пассажирского сиденья.

В действительности можно ездить и с опущенными окнами, и не бояться за собственные вещи. Сделаем же сложности хитрым ворам — "Телеграф" рассказывает, как надо поступить.

Как обезопасить свои вещи от воров

Для того чтобы обезопасить собственные вещи, просто пристегивайте сумку с помощью ремня безопасности. Вору понадобится гораздо больше времени, чтобы освободить ремень – увеличиваются шансы, что вы его увидите и услышите.

Обычные пожарные карабины — тоже очень классный способ не только сохранить собственные вещи, но и держать их в порядке. Их можно повесить во многих местах авто – так вы сможете удобно перевозить сумки, пакеты и т.д. Иногда такие карабины цепляют в багажник, чтобы пакеты с покупками не разлетались.

На самом деле такие случаи, когда воры угоняют вещи из авто, происходят в Украине каждый день. Иногда они даже не ждут, пока владелец авто отойдет – либо пользуются его невнимательностью, либо создают отвлекающие внимание факторы. Недавно "Телеграф" также рассказывал, как действуют воры, угоняя вещи из вашего авто с помощью нового метода. Для этого понадобится обычная тряпка, которую накручивают на зеркало авто.