Візьміть це за звичку: як за 3 секунди убезпечити сумку в авто від злодіїв

Крадії стають все нахабнішими, тому потрібно знати, як зберегти власні речі

Навесні та влітку через потепління водії часто опускають вікна в авто. Це — золотий час для злодіїв, які так і хочуть легко витягнути вашу сумку з пасажирського сидіння.

Та насправді можна їздити і з опущеними вікнами, і не боятися за власні речі. Зробімо ж складнощі хитрим злодіям — "Телеграф" розповідає, як треба вчинити.

Як убезпечити свої речі від злодіїв

Для того, щоб убезпечити власні речі, просто пристібайте сумку за допомогою ременя безпеки. Злодію знадобиться значно більше часу, щоб відімкнути ремінь — збільшуються шанси, що ви його побачите і почуєте.

Звичайні пожежні карабіни — теж дуже класний спосіб не лише зберегти власні речі, але й тримати їх в порядку. Їх можна почепити у багатьох місцях авто — так ви зможете комфортно перевозити сумки, пакети тощо. Деколи також такі карабіни чіпляють у багажник — щоб пакети з покупками не розлітались.

Насправді такі випадки, коли злодії викрадають речі з авто, стаються в Україні щодня. Деколи вони навіть не чекають, поки власник авто відійде — або користаються його неуважністю, або створюють фактори, що відвертають увагу. Нещодавно "Телеграф" також розповідав, як діють злодії, викрадаючи речі з вашого авто за допомогою нового методу. Для цього знадобиться звичайна ганчірка, яку накручують на дзеркало авто.