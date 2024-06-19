Обновленная версия популярного в Украине внедорожника Chery выходит на рынок: цена стартует от 21 тысячи долларов

Среднеразмерный внедорожник получил обновления дизайна и меньший ценник

Chery выпустила обновленную версию своего среднеразмерного внедорожника Tiggo 9 на 2024 год модельный год. Несмотря на незначительные косметические изменения, линейка получила пять различных комплектаций с широким ценовым диапазоном – от 152 900 до 203 900 юаней (примерно $21 000 – $28 100).

В мае 2024 года было реализовано 3614 единиц Tiggo 9, а общий объем продаж за год составил 19615 автомобилей. Для сравнения, в 2023 году, с момента запуска в июне, было продано 32999 Tiggo 9. Об этом пишет издание Сarnewschina.

Каким будет Chery Tiggo 9

Размеры внедорожника остались неизменными — 4820 мм в длину, 1930 мм в ширину, 1699 мм в высоту с колесной базой 2820 мм. Стандартно он предлагает пять посадочных мест и объем багажника 717 литров, но можно добавить третий ряд сидений для 7-местной конфигурации.

Экстерьер сохранил узкие фары, хромированную радиаторную решетку и темный декор по бокам. Задние фонари протягиваются через всю ширину кузова с логотипом Chery посередине.

Интерьер также остался преимущественно неизменным с симметричной компоновкой и обновленными отделочными материалами. Цифровая приборная панель и мультимедийный экран по 12,3 дюйма каждый.

В базе есть многочисленные системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, содержание полосы движения, мониторинг слепых зон и т.д. Также доступны подогрев руля, панорамный люк, бесключевой доступ и другие удобства.

Под капотом – 2.0 турбодвигатель мощностью 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента в паре с 7-ступенчатым "роботом" или 8-диапазонным автоматом. Полный привод предлагается опционально, а максимальная скорость составляет 205 км/ч. Добавлены новые режимы движения для бездорожья и снега.

Ранее Телеграф писал о том, что Chery будет выпускать люксовые "электрички" для Jaguar Land Rover. Новые электрокары Freelander будут созданы в сотрудничестве с китайской компанией Chery, которая уже 12 лет является партнером JLR.