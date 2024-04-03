В Украине изменились цены на топливо: сколько сейчас стоит заправить авто

Тенденция поднятия стоимости продолжается

Украинские сети АЗС в среду, 3 апреля, скорректировали стоимость горючего. Так, изменились цены на бензин и дизель. Что касается сжиженного газа, то он остался на прежнем уровне.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95". Сразу отметим, что больше всего снова прибавил в цене бензин марки А-92.

Как изменились цены на бензин и дизель на АЗС Украины

В частности, самый дорогой вид топлива – премиальный А-95 – прибавил в цене 4 коп./литр. Теперь его средняя стоимость составляет 57,36 грн/литр. Обычный А-95 подорожал на 7 коп./литр – 53,88 грн/литр. А-92-й, в свою очередь, теперь стоит 50,96 грн/литр (+8 коп./литр). Что касается дизеля, то теперь его цена – 54,23 грн/литр (+6 коп./литр). Сжиженный газ, между тем, стоит 28,14 грн/литр. Он в цене не изменился.

Что касается стоимости топлива на АЗС, то здесь отметка пока не пересекла 60 грн/литр. Сейчас самое дорогое горючее на SOCAR, где А-95+ стоит 59,99 грн/литр. Далее следуют OKKO, Shell и WOG, где "премиальный" А-95 стоит 59,49 грн/литр.

А-95, в свою очередь, снова дороже всего стоит на SOCAR — 58,99 грн/литр. Дешевле всего эта марка стоит на "Авантаж 7" — 49,95 грн/литр. Дизель дороже всего стоит также на SOCAR — 58,99 грн/литр. Дешевле всего этим видом горючего можно заправиться на "Фактор" — 48 грн/литр. Автогазом, тем временем, дороже всего заправиться на "Параллель" — 29,66 грн/литр. Самое дешевое голубое топливо стоит на Green Wave – 26,30 грн/литр.

Цены на топливо в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему в Украине резко упали продажи горючего. Отмечается, что были "потеряны" сотни тысяч тонн.