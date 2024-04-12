Во Львове "отец года" разрешил 9-летней дочери вести авто на оживленной дороге (видео)

Взгляд собаки показал всю серьезность ситуации

Во Львове отец решил подвергнуть опасности свою дочь и других участников дорожного движения. В частности, он усадил ребенка за руль на оживленной дороге.

Как говорится в Telegram-канале "Всевидящее око", девочке всего 9 лет. На видео можно увидеть дочь, управляющую авто, а рядом проезжают другие машины. Отдельного внимания заслуживает собака, а точнее – ее взгляд. Похоже, она понимает, что ситуация достаточно опасна.

Сам отец, в свою очередь, заявил, что "так надо жить" другим ребятам. Подразумевается, что он и его собака спокойно сидят в автомобиле, пока им управляет его 9-летний ребенок. На видео можно увидеть, как отец дает советы девочке по поводу правильности движения.

После публикации этого видео можно не сомневаться, что правоохранительные органы "возьмутся" за этого отца. Таким поведением возмутилось большинство пользователей под видео. Некоторые написали, что это полный ужас, однако нашлись и те, кто поддержал отца.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой штраф предусмотрен за отсутствие детского кресла в автомобиле. Это средство считается одним из самых эффективных средств защиты во время автопутешествий.