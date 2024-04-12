У Львові "батько року" дозволив 9-річній дочці вести авто на жвавій дорозі (відео)

Погляд собаки показав всю серйозність ситуації

У Львові батько вирішив наразити на небезпеку свою доньку та інших учасників дорожнього руху. Зокрема, він посадив дитину за кермо на жвавій дорозі.

Як йдеться в Telegram-каналі "Всевидящее око", дівчинці всього 9 років. На відео можна побачити доньку, яка керує авто. а поруч проїжджають інші машини. Окремої уваги варта собака, а точніше — його погляд. Схоже, він розуміє, що ситуація досить небезпечна.

Сам батько, своєю чергою, заявив, що "отак треба жити" інших хлопцям. Мається на увазі, що він та його собака спокійно сидять в авто, поки нею керує його 9-річна дитина. На відео можна побачити, як батько дає поради дівчинці щодо правильності руху.

Після публікації цього відео можна не сумніватися, що правоохоронні органи "візьмуться" за цього батька. Такою поведінкою обурилися більшість користувачів під відео. Деякі написали, що це повний жах, проте знайшлися й ті, хто підтримав батька.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який штраф передбачений за відсутність дитячого крісла в автомобілі. Цей засіб вважається одними з найефективніших засобів захисту під час автоподорожей.