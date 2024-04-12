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Цены на топливо постоянно растут, хотя АЗС пусты: что происходит на топливном рынке сегодня

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Стоимость горючего 12 апреля на АЗС страны
Стоимость горючего 12 апреля на АЗС страны. Фото freepik.com

Который день цены на стелах растут

В Украине 12 апреля, как и в предыдущие дни за последний месяц, выросли цены на топливо. В частности, корректировки в сторону повышения произошли по всем видам топлива — бензину, дизелю и автогазу.

Только бензин А-92 остался на уровне, хотя его "старшие братья" А-95 и А-95 "премиум" прибавили в стоимости несколько сотых процентов. Да, такое повышение не очень ощутимо, однако в течение последнего месяца это отразилось в 2-3 гривнах на литре.

Цены на топливо сегодня

Согласно сайту Минфин, цены на топливо сегодня в Украине таковы: бензин А-95 стоит 57,87 грн/литр, А-95 — 54,39, бензин А-92 — 51,36 грн/л, дизель — 54, 62 и автогаз — 28,06. Таким образом мы видим, что горючее продолжает расти, хотя и не стремительно.

Цены на АЗС 12 апреля

Впрочем, заправки в Украине почти пустые

Как выяснил "Бизнес-телеграф ", в Украине потребление горючего резко упало. Сергей Куюн, директор компании "А-95", связывает это с мобилизацией. Он говорит, что многие мужчины пошли воевать и не ездят на собственном авто, а есть и такие, кто скрывается от мобилизации и ограничил себя в передвижении.

Это подтверждает также Дмитрий Леушкин, владелец сети АЗС "Прайм". Мужчин за рулем стало меньше, и это факт. Даже визуально заметно, что вблизи блокпоста или мест рейдов представителей ТЦК окружающие заправки мгновенно пустеют.

Ранее Телеграф писал, какие авто потребляют на 20% больше бензина, чем заявляли. Эти модели достаточно популярны в Украине.

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