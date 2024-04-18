Поляки снова возобновили блокировку границы с Украиной: какие пункты пропуска перекрыли и до какого числа

В очередях на территории Польши по этим направлениям ожидают въезда в Украину около 1500 грузовиков

В четверг, 18 апреля, польские фермеры возобновили блокировку направлений пунктов пропуска "Корчева — Краковец" и "Медика — Шегини". Осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила Госпогранслужба. По информации от представителей Пограничной стражи Польши, польские фермеры возобновили блокировку движения для грузовиков в двух направлениях.

Блокировка началась 18 апреля в 9:00 в пунктах пропуска Корчева и Медика, что напротив украинских Краковец и Шегини. В направлении пункта пропуска "Краковец" ограничивается движение грузовиков, следующих в Украину, а по направлению "Шегинь" — как на выезд из Польши, так и на въезд.

"По имеющейся информации, польские фермеры планируют блокировать движение на "Краковке" до 9:00 20 апреля и в пункте пропуска "Шегини" до 9:00 19 апреля", — сообщили в Госпогранслужбе.

По состоянию на утро 18 апреля в очередях на территории Польши по этим направлениям ожидают въезда в Украину около 1500 грузовиков. Осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

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