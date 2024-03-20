Польские фермеры "взяли в заложники" пассажирский транспорт из Украины: ситуация с протестами накаляется

Участники акций протеста не будут пропускать и легковые автомобили

Ситуация на польско-украинской границе продолжает оставаться напряженной. Так, стало известно, что протестующие, которые сегодня днем, 20 марта, ограничивали движение пассажирских автобусов, намерены полностью заблокировать пункт пропуска "Медика-Шегини".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в своем Telegram. Отмечается, что пропуск грузовиков и автобусов будет остановлен до 20:00.

"Внимание, по информации от польских пограничников, ориентировочно до 20:00 пропуск грузовиков и автобусов будет полностью приостановлен", — говорится в сообщении службы.

Кроме того, сообщает ведомство, участники акций протеста не будут пропускать и легковые автомобили. Однако для данной категории транспорта на смежной стороне есть возможность объезда митингующих.

На ситуацию с блокировкой пассажирского транспорта уже отреагировал вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Соответствующее сообщение он сделал в сети X (Twitter).

"Менее 10 дней назад польская полиция рассказывала, что пассажирские автобусы пересекают границу беспрепятственно. Что мы видим сегодня? Забастовщики блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска "Медика"... Почему вы это допускаете? Должны ли люди быть заложниками политических противостояний цивилизованной страны?" — обратился Кубраков к министру внутренних дел Польши.

Вместе с тем, в Госпогранслужбе просят граждан учесть ситуацию при планировании поездок через границу.

Напомним, раньше мы писали о том, что польские митингующие, 11 марта, якобы останавливают украинские автобусы и удерживают пассажиров. Об этом сообщал вице-премьер Кубраков в сети X. В тот же день, полиция Польши, а также спикер польского МВД, быстро отреагировали на сообщения и опровергли его. Будет ли реакция Польши столь же быстрой, как и в прошлый раз, пока неизвестно.

Заметим, что сейчас по всей Польше продолжаются протесты. Польские фермеры угрожают заблокировать всю страну. Согласно официальному сообщению польской полиции, 20 марта по всей стране было анонсировано 580 акций протеста, в которых, по оценкам, приняли участие почти 70 000 человек.

Как сообщал "Телеграф", из-за польской блокады границы Украина только в марте может потерять 6,5 млрд грн. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.