Как легализовать авто с украинскими номерами в Чехии: инструкция

Размер штрафа еще не определен

С 1 января 2024 года управление автомобилем на украинских номерах без регистрации считается правонарушением. Это значит, что номерные знаки на чешские менять не нужно, как это требуется в Германии. Управлять авто с украинскими номерами можно, но только в том случае, если оно зарегистрировано в Чешской республике.

Чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно обратиться в городские администрации, имеющие расширенные полномочия. То есть по месту, где вы получали временную защиту, сообщает Мetropolevsech.

С октября прошлого года также с украинских беженцев начали взимать штрафы за нарушение правил дорожного движения и правил парковки. К тому времени штрафы для беженцев из Украины были отменены.

На сегодня в Чехии около 38 тысяч автомобилей с украинскими номерами. Их регистрация необходима для внесения в Реестр таких данных, как номер социального страхования, VIN-кода, номерного знака и адреса проживания водителя.

Регистрация украинских автомобилистов в их же интересах, говорят представители властей Чехии. А вот со страховкой другая ситуация.

Нужно ли страховать авто украинским беженцам

Украина пока не является членом Евросоюза, поэтому застраховать автомобиль здесь пока не удастся. В случае наступления страхового случая можно добиться возмещения через чешский офис страховщиков. Однако будут выплачивать деньги только потерпевшей стороне, если ущерб ей нанесло авто с украинской регистрацией. Также страховщики могут взыскать с украинского водителя возмещение за ущерб, причиненный им в ДТП.

Ранее Телеграф писал, что Польша хочет отменить ряд выплат для украинцев. Речь идет о программах разовой выплаты 300 злотых для каждого беженца и другие.