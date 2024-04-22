В Украине в ближайшие дни отменят популярный штраф за нарушение ПДД

Об этом требовании знают не все

Уже через несколько дней в Украине не будут штрафовать за одно из самых популярных нарушений. Оно сезонное. Штрафы временно отменяются с 1 мая.

В частности, с 1 мая и по 1 октября инспекторы больше не будут составлять протокол за не включенный ближний свет фар. Это сезонное правило ПДД, предусмотренное статьей 9.8.

Штраф за не включенный свет фар: какая сумма и когда штрафуют

В течение 7 месяцев (с 1 октября по 1 мая) украинские водители должны обязательно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов как днем, так и в темное время суток. Если они не выполняют это требование, их привлекают к ответственности.

Также статья 121 КУоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 510 гривен — за управление транспортным средством с неисправностями световых приборов. В этом случае эксплуатация транспортных средств запрещена.

Кроме того, инспекторы могут привлечь водителя к админответственности по статье 125 КУоАП. Однако в этом случае ограничиваются лишь устным предупреждением при первом нарушении.

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