Пан Роман розсмішив Мережу оглядом авто: відео зібрало 800 тисяч переглядів

Сміх та й годі

Пан Роман — відомий віртуальний блогер, якого створили за допомогою снепчату, використавши маски. Відомо, що за створенням цього персонажа стоїть письменник Роман Чихарівський.

Пан Роман веде власну сторінку у Тіктоці, де набирає сотні тисяч і навіть мільйони переглядів. Під маскою — стереотипний набожний житель західної України, який завжди по-церковному відповідає на усі запитання. Навіть якщо вони стосуються непересічних тем на кшталт перейменування Червонограда чи про те, як визначити, що ви належите до середнього класу. У цей раз він зробив веселий автоогляд автомобіля. Він набрав понад 850 тисяч переглядів і сотні коментарів.

Автоогляд пана Романа

У відео віртуальний герой жартує на тему авто, кажучи, що воно має 2 коробки передач, кожна з яких складається з 6 та 4 передач (схоже, це авто "Нива"). "Вона тєгне добре", — підсумовує пан Роман.

Також блогер показує "навігатор" і пояснює, що означає кнопка а/с на панелі приладів. На його думку, це аварійка для того, щоб зупинитись на автостанції. А колесо регулювання температури пічки в авто він назвав темпом, тобто швидкістю руху. "Далі темп — можна їхати скоро або не скоро", — каже чоловік.

Публікуємо також найсмішніші, на нашу думку, коментарі.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що в Україні виставили на продаж спорткар 2023 року випуску. Цікаво, що він розтрощений вщент і розірваний навпіл.