Не мои, но от меня: Кличко передал копам мотоциклы с собственным автографом, в сети удивились

К мэру есть вопросы

В пятницу, 29 марта, мэр Киева Виталий Кличко передал Патрульной полиции Киева 11 мотоциклов BMW. Этот транспорт – гуманитарная помощь украинской столице от Свободной земли Бавария.

О передаче мотоциклов Кличко отчитался в Telegram-канале. На новом транспорте патрульные смогут оперативно реагировать на вызовы и быть более маневренными, отметил мэр.

"Сегодня передали Патрульной полиции Киева 11 мотоциклов BMW, которые столица получила в качестве помощи от Свободной земли Бавария. Мотоциклы оборудованы всем необходимым для патрулирования улиц. Полученная техника поможет столичным патрульным оперативно реагировать на вызовы, быть более маневровыми и мобильными", — написал Кличко.

Однако обычная передача транспорта патрульным может обернуться скандалом. Телеграм-канал "Власть Киев" пишет, что Виталий Кличко на всех мотоциклах поставил свой автограф и подписал "От мэра Киева" и передает их как свои подарки.

Помощь Киеву от Свободной земли Бавария

Кличко отметил, что за прошлый год Свободная земля Бавария передала столице 20-тонный грузовик гуманитарной помощи и шесть специальных автомобилей:

три современных машины для "скорой помощи" Renault;

пожарный Mercedes;

микроавтобус Ford;

автомобиль Iveco.

Транспортные средства переданы в службы столицы. Кличко отметил, что благодаря помощи партнеров Киев может передавать необходимое оборудование на фронт.

Напомним, ранее мэр столицы отложил аукцион по Житнему рынку. Потенциальный арендатор должен сохранить функционал рынка и обеспечить его дальнейшую работу. Также ему предстоит провести реконструкцию.

Ранее "Телеграф" писал, как известный шеф-повар Евгений Клопотенко прокомментировал ситуацию вокруг аукциона по Житнему рынку. Он лично общался об этом с Виталием Кличко.