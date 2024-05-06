Включил курвофон: поляк громко жалуется на танки "для бандеровцев", из-за которых перекрыли трассу (видео)

Поляку тяжело подождать 3 минуты

Пока в США полгода думали, предоставлять ли Украине новый пакет военной помощи, мы потеряли много жизней. Каждый день мы хороним молодых ребят, погибших во имя свободы и независимости. Но, похоже, поляков это не очень смущает. Некоторые из них считают большей проблемой несколькоминутное стояние в пробках.

В частности, недавно в Сеть попал ролик, на котором очень раздосадованный поляк нецензурно высказывается в адрес украинцев. Видео опубликовано в телеграмм-канале "Курсант".

В ролике поляк жалуется, почему он должен ждать, пока к этим украинцам, бандеровцам, едут танки. Все это сопровождается нецензурными словами через каждое слово.

Напомним, что это уже не первый случай, связанный с ненавистью некоторых поляков к украинцам. Недавно украинские водители начали жаловаться, что их авто беззастенчиво атакуют поляки. В частности, они клеят на машины с украинскими номерными знаками наклейки с надписью Polska Antybanderowska и снимают номера с авто на украинской регистрации.

Еще раньше появилась информация о том, что шины украинских водителей в Польше ночью тайно повреждают. Уже несколько украинцев обратились из-за этого в полицию.

Ранее Телеграф также писал о том, что Румыния ударными темпами строит транспортный коридор для Украины. Она соединит Бухарест с украинской границей и планируют ее сдать в IV квартале 2024 года.