В Украине изменили порядок регистрации авто: коснется всех водителей

Перерегистрировать авто кое-кому станет сложнее

Правительство ввело новые правила регистрации авто, касающиеся каждого владельца транспортного средства. Что изменилось и как это отразится на процессе оформления, рассказываем.

Кабинет Министров Украины принял постановление №744, которое вносит существенные коррективы в процедуру государственной регистрации автомобилей. Главное новшество – проверка на наличие санкций.

Отныне сервисные центры МВД обязаны проверять данные о лицах, обращающихся за услугами регистрации или снятия с учета транспортных средств в Государственном реестре санкций.

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Что это означает для рядового водителя? Если окажется, что к лицу применены санкции, ему откажут в регистрации или снятии с учета автомобиля. Более того, о таком факте немедленно сообщат уполномоченное подразделение МВД.

Эти изменения – часть реализации Закона "О санкциях" и касаются как физических, так и юридических лиц. Они призваны усилить контроль за движением транспортных средств и предотвратить возможные злоупотребления.

Стоит отметить, что для большинства добросовестных автовладельцев эта процедура будет незаметной. Однако она может существенно усложнить жизнь попавшим под санкции.

Итак, прежде чем отправляться в сервисный центр МВД, убедитесь, что вы не фигурируете в санкционных списках. Это поможет избежать неприятных сюрпризов при оформлении документов на ваш автомобиль.

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