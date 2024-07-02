Выездные бригады "Тернопольоблэнерго" будут ездить на 22 новеньких внедорожниках: на них потратят миллионы

Компания утверждает, что это улучшит обслуживание сетей

Энергетический сектор Украины снова вляпался в скандал. В этот раз внимание общественности привлекло АО "Тернопольоблэнерго" со своими амбициозными планами обновления автопарка.

В то время как украинцы затягивают пояса, местный энергомонополист решил обновить свой автопарк за счет потребителей. Компания планирует приобрести аж 22 роскошных внедорожника Mitsubishi L200.

Что это за сделка

Стоимость одного такого автомобиля на рынке составляет $40 000. Простым умножением получаем почти миллион долларов на джипы! Закупка будет производиться через хитрую схему финансового лизинга, растянутую на три года.

Руководство компании оправдывает покупку заботой о быстром реагировании на аварии. И.о. генерального директора АО "Тернопольоблэнерго" Владимир Гумен заявляет : "Мы обновляем техническую базу общества для того, чтобы наши бригады были более мобильными". По его словам, этот шаг АО "Тернопольоблэнерго" является частью стратегии повышения качества обслуживания потребителей и модернизации энергетической инфраструктуры области. Обновление автопарка должно не только улучшить оперативность реагирования на аварийные ситуации, но и повысить эффективность плановых работ по обслуживанию и модернизации электросетей.

Интересно, что часть подержанных автомобилей компания планирует передать на нужды ВСУ. Сегодня это удобный аргумент для отвлечения внимания от сомнительных расходов. Также неизвестно, какой именно автопарк планируется передать, что это за машины и в каком состоянии находятся эти "старые" автомобили.

Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве СБУ за сумасшедшие деньги покупает два новеньких седана. По условиям тендера, авто должны быть не старше 2024 года.