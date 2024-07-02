Виїзні бригади "Тернопільобленерго" їздитимуть на 22 новеньких позашляховиках: на них витратять мільйони

Компанія стверджує, що це покращить обслуговування мереж

Енергетичний сектор України знову вляпався в скандал. Цього разу увагу громадськості привернуло АТ "Тернопільобленерго" зі своїми амбітними планами оновлення автопарку.

У той час як українці затягують паски, місцевий енергомонополіст вирішив оновити свій автопарк коштом споживачів. Компанія планує придбати аж 22 розкішних позашляховики Mitsubishi L200.

Що це за оборудка

Вартість одного такого автомобіля на ринку сягає $40 000. Простим множенням отримуємо майже мільйон доларів на джипи! Закупівля здійснюватиметься через хитру схему фінансового лізингу, розтягнуту на три роки.

Керівництво компанії виправдовує покупку турботою про швидке реагування на аварії. В.о. генерального директора АТ "Тернопільобленерго" Володимир Гумен заявляє: "Ми оновлюємо технічну базу товариства задля того, щоб наші бригади були мобільнішими". За його словами, цей крок АТ "Тернопільобленерго" є частиною стратегії з підвищення якості обслуговування споживачів та модернізації енергетичної інфраструктури області. Оновлення автопарку має не лише покращити оперативність реагування на аварійні ситуації, але й підвищити ефективність планових робіт з обслуговування та модернізації електромереж.

Цікаво, що частину старих автомобілів компанія планує передати на потреби ЗСУ. Сьогодні це зручний аргумент для відволікання уваги від сумнівних витрат. Також невідомо, який саме відсоток автопарку планується передати, що це за машини й у якому стані знаходяться ці "старі" автомобілі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Миколаєві СБУ за шалені гроші купує два новеньких седани. За умовами тендеру, авто мають бути не старіші 2024 року.