Не трамвай – объедет: как правильно разминуться с электротранспортом на перекрестке

В ситуации, когда на перекрестке появляется трамвай, понимание правил, регулирующих его движение, решающее

По ПДД Украины, если перед перекрестком нет дорожных знаков или трамвай и автомобиль находятся на полосе проезда, трамвай имеет преимущественное право проезда. Но как действовать в ситуации с перекрестком, где пересекаются четыре дороги? Представим, что к нему с противоположных сторон подъехали трамвай и легковой автомобиль.

Знаете ли вы, как определить очередность проезда в таком случае? Для этого необходимо обратиться к Правилам дорожного движения и детально проанализировать ситуацию.

Стрелками соответствующего цвета показаны направления, по которым они намерены проехать этот перекресток. По всей видимости, их пути пересекаются, что делает одновременный разъезд невозможным. Чтоб верно решать эту задачку, необходимо выстроить схему последовательности проезда перекрестка. Для этого необходимо более подробно проанализировать видео с заданием.

Решение задачи

Перед водителем легкового автомобиля находится несколько дорожных знаков и светофор. Чтобы понять ситуацию, рассмотрим, какие знаки мы видим и что они означают. Верхний знак – это знак 2.3 "Главная дорога", под ним находится знак 7.8 "Направление главной дороги". Под этими знаками расположен светофор, основной сигнал которого горит зеленым. Согласно комбинации знаков 2.3 и 7.8, легковой автомобиль находится на главной дороге, тогда как трамвай движется по второстепенной.

Однако, если обратиться к пункту 16.1 ПДД, где указано, что перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулятора, считается регулируемым, то знаки приоритета на нем не действуют. В нашей ситуации это регулируемый перекресток, и оба знака на него не влияют.

Чтобы определить правильную последовательность проезда в такой ситуации, следует обратиться к пункту 16.7 Правил дорожного движения. В соответствии с ним, если сигнал регулятора или зеленый сигнал светофора позволяет одновременное движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю независимо от направления его движения. Итак, на нашем перекрестке в первую очередь проедет водитель трамвая, а за ним — водитель легкового автомобиля.

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