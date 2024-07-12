Еще больший запас хода и гораздо дешевле: Tesla представила новую версию Model 3 с задним приводом

Tesla поощряет покупателей более низкими ценами

Американский производитель электромобилей Tesla, столкнувшийся с понижением продаж, расширил линейку своей популярной Model 3. Компания выпустила новую модификацию седана с задним приводом и увеличенным запасом хода.

Цена новинки составляет 42 490 долларов США, что на 5000 долларов дешевле полноприводной версии. При этом стоимость базовой Model 3, а также вариантов Long Range AWD и Performance осталась без изменений. Об этом сообщает Reuters.

Tesla Model 3: что известно об автомобиле

Tesla Model 3 2024 модельного года получила обновленный дизайн и улучшенные характеристики. Облик седана стал более изысканным, а салон – более комфортным и тихим. Производитель применил дополнительную звукоизоляцию и акустическое стекло для понижения уровня шума в кабине.

Интерьер отделан более качественными материалами. Появились вентилируемые передние сиденья с перфорированной обивкой. Для пассажиров заднего ряда установили отдельный 8-дюймовый экран для управления климатом и развлечениями.

Изменился и руль – исчезли традиционные рычаги переключения передач и поворотников. Почти все функции теперь управляются через большой центральный дисплей, что может быть неудобно для некоторых водителей.

Модификация Performance получила более мощный 510-сильный двигатель, адаптивную подвеску, улучшенные тормоза и специальный трековый режим. Запас хода этой версии достигает 476 км.

Ранее "Телеграф" писал, что обновленная Tesla Model 3 может получить гораздо больше мощности. Если все сбудется, то электрокар будет иметь мощность почти как спортивные автомобили.