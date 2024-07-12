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Ще більший запас ходу і значно дешевше: Tesla представила нову версію Model 3 з заднім приводом

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
2024 Tesla Model 3 Новина оновлена 12 липня 2024, 10:38
2024 Tesla Model 3. Фото caranddriver

Tesla заохочує покупців нижчими цінами

Американський виробник електромобілів Tesla, який зіштовхнувся зі зниженням продажу, розширив лінійку своєї популярної Model 3. Компанія випустила нову модифікацію седана з заднім приводом та збільшеним запасом ходу.

Ціна новинки становить 42 490 доларів США, що на 5000 доларів дешевше за повнопривідну версію. При цьому вартість базової Model 3, а також варіантів Long Range AWD та Performance залишилася без змін. Про це повідомляє Reuters.

Tesla Model 3: що відомо про авто

Tesla Model 3 2024 модельного року отримала оновлений дизайн та покращені характеристики. Зовнішність седана стала більш вишуканою, а салон — комфортнішим та тихішим. Виробник застосував додаткову звукоізоляцію та акустичне скло для зниження рівня шуму в кабіні.

Інтер'єр оздоблено якіснішими матеріалами. З'явилися вентильовані передні сидіння з перфорованою оббивкою. Для пасажирів заднього ряду встановили окремий 8-дюймовий екран для керування кліматом та розваг.

Змінилося і кермо — зникли традиційні важелі перемикання передач та поворотників. Майже всіма функціями тепер керують через великий центральний дисплей, що може бути незручно для деяких водіїв.

Модифікація Performance отримала потужніший 510-сильний двигун, адаптивну підвіску, покращені гальма та спеціальний трековий режим. Запас ходу цієї версії сягає 476 км.

Раніше "Телеграф" писав, що оновлена Tesla Model 3 може отримати значно більше потужності. Якщо все справдиться, то електрокар матиме потужність майже як спортивні авто.

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