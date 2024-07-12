Ще більший запас ходу і значно дешевше: Tesla представила нову версію Model 3 з заднім приводом

Tesla заохочує покупців нижчими цінами

Американський виробник електромобілів Tesla, який зіштовхнувся зі зниженням продажу, розширив лінійку своєї популярної Model 3. Компанія випустила нову модифікацію седана з заднім приводом та збільшеним запасом ходу.

Ціна новинки становить 42 490 доларів США, що на 5000 доларів дешевше за повнопривідну версію. При цьому вартість базової Model 3, а також варіантів Long Range AWD та Performance залишилася без змін. Про це повідомляє Reuters.

Tesla Model 3: що відомо про авто

Tesla Model 3 2024 модельного року отримала оновлений дизайн та покращені характеристики. Зовнішність седана стала більш вишуканою, а салон — комфортнішим та тихішим. Виробник застосував додаткову звукоізоляцію та акустичне скло для зниження рівня шуму в кабіні.

Інтер'єр оздоблено якіснішими матеріалами. З'явилися вентильовані передні сидіння з перфорованою оббивкою. Для пасажирів заднього ряду встановили окремий 8-дюймовий екран для керування кліматом та розваг.

Змінилося і кермо — зникли традиційні важелі перемикання передач та поворотників. Майже всіма функціями тепер керують через великий центральний дисплей, що може бути незручно для деяких водіїв.

Модифікація Performance отримала потужніший 510-сильний двигун, адаптивну підвіску, покращені гальма та спеціальний трековий режим. Запас ходу цієї версії сягає 476 км.

Раніше "Телеграф" писав, що оновлена Tesla Model 3 може отримати значно більше потужності. Якщо все справдиться, то електрокар матиме потужність майже як спортивні авто.