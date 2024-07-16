Китайские авто могут ржаветь в неожиданных местах: эти модели популярны и в Украине

Ржавчина — извечный враг автомобилистов, способный превратить даже самую красивую машину в груду металлолома

Китайская автомобильная промышленность за последние десятилетия совершила впечатляющий рывок в своем развитии. Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем автомобилей, ежедневно выпуская в среднем 74 тысячи единиц техники.

Несмотря на то, что современные китайские автомобили значительно улучшились в плане дизайна, оснащения и технологий, проблема коррозии кузова остается актуальной. Давайте рассмотрим популярные в Украине моделей, которые могут столкнуться с этой проблемой.

Changan Alsvin

Changan Alsvin — одна из самых доступных моделей, представляющая сегмент В. Changan Alsvin сочетает в себе компактность и маневренность с комфортом и функциональностью, что делает его привлекательным выбором в сегменте доступных седанов. Оснащение и характеристики:

кондиционер;

мультимедиа с камерой заднего вида;

светодиодные дневные ходовые огни;

отделка салона экокожей;

двигатель: атмосферный 1,5 литра, 98 л.с.;

трансмиссия: вариатор.

Проблемы с коррозией

Несмотря на хорошее оснащение, Changan Alsvin может активно гнить из-за отсутствия оцинковки во многих местах. Ржавчина может появляться на порогах, кромках дверей, крыше, крышке багажника и капоте. Поэтому антикоррозионная защита обязательна для этой модели.

BAIC U50 Plus

BAIC U50 Plus — еще один бюджетный седан, но более крупный по габаритам, позиционируется как стильный и современный седан с привлекательным дизайном. Конкурентами этой модели можно считать Kaiyi E5, Omoda S5 и Geely Emgrand. Оснащение и характеристики:

виртуальная панель приборов;

мультимедийный комплекс с камерой заднего обзора;

светодиодный свет;

круиз-контроль;

люк;

двигатели: 1,5 литра, 105 и 150 л.с.;

КПП: механика или вариатор.

Проблемы с коррозией

У BAIC U50 Plus также существуют серьезные проблемы с коррозией. Не оцинкованы капот, все стойки и крылья, крыша, двери и крышка багажника. По сути, кузов не оцинкован в принципе, что увеличивает вероятность появления ржавчины через пару лет эксплуатации.

Современные китайские автомобили действительно стали лучше по многим параметрам, но проблема кузовной коррозии остается актуальной. Владельцам таких автомобилей рекомендуется уделять особое внимание антикоррозионной защите, чтобы продлить срок службы своих транспортных средств.

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