Китайські авто можуть іржавіти у несподіваних місцях: ці моделі популярні і в Україні

Іржа — споконвічний ворог автомобілістів, здатний перетворити навіть найкрасивішу машину на купу металобрухту

Китайська автомобільна промисловість за останні десятиліття зробила вражаючий ривок у своєму розвитку. Сьогодні Китай є найбільшим у світі виробником автомобілів, щодня випускаючи в середньому 74 тисяч одиниць техніки.

Незважаючи на те, що сучасні китайські автомобілі значно покращилися у плані дизайну, оснащення та технологій, проблема корозії кузова залишається актуальною. Давайте розглянемо найпопулярніші в Україні моделі, які можуть зіткнутися з цією проблемою.

Changan Alsvin

Changan Alsvin — одна з найдоступніших моделей, що представляє сегмент В. Changan Alsvin поєднує компактність і маневреність з комфортом і функціональністю, що робить його привабливим вибором в сегменті доступних седанів. Оснащення та характеристики:

кондиціонер;

мультимедіа із камерою заднього виду;

світлодіодні денні ходові вогні;

оздоблення салону екошкірою;

двигун: атмосферний 1,5 літра, 98 л.с.;

трансмісія: варіатор.

Проблеми з корозією

Попри хороше оснащення, Changan Alsvin може активно гнити через відсутність оцинкування у багатьох місцях. Іржа може з’являтися на порогах, кромках дверей, даху, кришці багажника та капоті. Тому антикорозійний захист є обов’язковим для цієї моделі.

BAIC U50 Plus

BAIC U50 Plus — ще один бюджетний седан, але більший за габаритами, позиціонується як стильний та сучасний седан із привабливим дизайном. Конкурентами цієї моделі можна вважати Kaiyi E5, Omoda S5 та Geely Emgrand. Оснащення та характеристики:

віртуальна панель приладів;

мультимедійний комплекс із камерою заднього огляду;

світлодіодне світло;

круїз контроль;

люк;

двигуни: 1,5 літра, 105 та 150 к.с.;

КПП: механіка чи варіатор.

Проблеми з корозією

У BAIC U50 Plus також є серйозні проблеми з корозією. Не оцинковані капот, всі стійки та крила, дах, двері та кришка багажника. Насправді кузов не оцинкований в принципі, що підвищує можливість появи іржі через кілька років експлуатації.

Сучасні китайські автомобілі дійсно стали кращими за багатьма параметрами, але проблема кузовної корозії залишається актуальною. Власникам таких автомобілів рекомендується приділяти особливу увагу антикорозійному захисту, щоби продовжити термін служби своїх транспортних засобів.

Раніше "Телеграф" писав про авто, які іржавіють швидше за інших. До цього списку увійшли дуже популярні моделі.