Без капота и лежит на крыше: в Украине продают "почти новый" Ferrari (реакция соцсетей)

На киевском авторынке появилось объявление о продаже Ferrari F8 2020 года выпуска, но есть нюанс

Среди автомобильных объявлений иногда попадаются предложения, заставляющие автолюбителей остановиться, перечитать еще раз и подумать: "Неужели это на самом деле?". Одно из них, которое хоть и не абсолютно абсурдно, но безусловно привлекает внимание своей оригинальностью и эксклюзивностью на украинском рынке.

В Киеве появилось редкое объявление о продаже Ferrari F8 2020 года выпуска. Этот изысканный итальянский спорткар мог бы привлечь своими впечатляющими характеристиками и элегантным дизайном, однако получилось несколько иначе. Автомобили продают после ДТП.

Ferrari F8 оснащен мощным 4.0-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с автоматической коробкой передач. Несмотря на свой спортивный характер, автомобиль имеет относительно небольшой пробег — всего 7 000 км, что должно сделать его особенно привлекательным для коллекционеров и энтузиастов.

Цена на этот "эксклюзив" цена указана как "договорная", открывающая возможности для переговоров потенциальным покупателям. Учитывая, что новые модели Ferrari F8 Tributo на европейском рынке стоят более 300 000 евро, можно ожидать, что цена этого экземпляра будет также внушительной.

Реакция соцсетей

Соцсети уже отреагировали на такое объявление. Наиболее забавные ответы, по нашему мнению, вы можете увидеть ниже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают разорванный пополам спорткар 2023 года. Цену автор объявления не сообщает.