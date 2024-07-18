Без капота і лежить на даху: в Україні продають "майже новий" Ferrari (реакція соцмереж)

На київському авторинку з'явилося оголошення про продаж Ferrari F8 2020 року випуску, але є нюанс

Серед автомобільних оголошень іноді трапляються пропозиції, які змушують автолюбителів зупинитися, перечитати ще раз і подумати: "Невже це насправді?". Одне з них, яке хоч і не є цілковито абсурдним, але безумовно привертає увагу своєю оригінальністю та ексклюзивністю на українському ринку.

У Києві з'явилася рідкісна об'ява про продаж Ferrari F8 2020 року випуску. Цей вишуканий італійський спорткар міг би привернути увагу своїми вражаючими характеристиками та елегантним дизайном, проте вийшло трохи інакше. Авто продають після ДТП.

Ferrari F8 оснащений потужним 4.0-літровим бензиновим двигуном, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Попри свій спортивний характер, автомобіль має відносно невеликий пробіг — всього 7 000 км, що мало б зробити його особливо привабливим для колекціонерів та ентузіастів.

Ціна на цей "ексклюзив" ціна зазначена як "договірна", що відкриває можливості для переговорів потенційним покупцям. Враховуючи, що нові моделі Ferrari F8 Tributo на європейському ринку коштують понад 300 000 євро, можна очікувати, що ціна цього екземпляра буде також значною.

Соцмережі уже відреагували на таку об'яву. Найбільш кумедні відповіді, на нашу думку ви можете побачити нижче.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають розірваний навпіл спорткар 2023 року. Ціну автор оголошення не повідомляє.