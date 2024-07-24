В одном из городов запада Украины тарифы на проезд в транспорте выросли сразу на 50%

Исполнительный комитет решил поднять стоимость проезда сразу на половину

Новая волна подорожания проезда в общественном транспорте охватила украинские города. Теперь она добралась и до Тернополя, где в последний раз повышали цены на проезд в маршрутках и троллейбусах в 2021 году. С этого времени существенно возросла стоимость горючего, курс иностранной валюты (а, соответственно, и запчасти), минимальная зарплата, электроэнергия и т.д.

Поэтому в Тернополе решили повысить стоимость проезда на 50%. Исполнительный комитет Тернопольского городского совета принял соответствующее решение. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа.

С 1 августа вводятся следующие тарифы:

12 грн при использовании "Социальной карты Тернополянина" (пластиковая карта для проезда жителей тернопольской громады);

14 грн при оплате неперсонифицированным электронным билетом;

15 грн при расчете банковской картой, NFC-устройством или разовым билетом.

Кстати, тенденция по повышению стоимости проезда сегодня наблюдается во многих городах Украины. В частности, ранее "Телеграф" писал, что по стоимости проезда лидирует Львов. Здесь при оплате наличными у водителя нужно заплатить 20 гривен (ранее было 10). Можно также оплачивать смартфоном по QR-коду прямо в маршрутке, троллейбусе или трамвае. Такой билет стоит 15 гривен. Самый дешевый проезд с помощью "ЛеоКарты" — 13 гривен. Осенью местные власти планируют повысить тарифы. Говорят, что новые тарифы на проезд могут достигать 25 гривен.

А что в других городах Западной Украины

В Ивано-Франковске также недавно подняли стоимость проезда. С 20 июня жители гости города должны платить не 10, а 15 гривен на проезд. Если оплачиваешь через QR-код или банковской картой, то нужно платить 12 гривен. Во Франковске также действует местная социальная карточка "Галка", по которой студенты платят 8 гривен, остальные — 10.

В Ужгороде сразу за "Фраником" подняли тарифы на проезд в общественном транспорте с 12 до 15 гривен. В Черновцах это сделали еще весной – билет в троллейбусах стоит 12 гривен, в автобусах – 14 гривен. Можно приобрести билет на целый день, он стоит 50 гривен.

Для сравнения, в Киеве проезд во всех видах транспорта стоит 8 гривен, в Николаеве – от 8 до 15 гривен, в Днепре – 15 грн.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Одессе разразился скандал с военным и водителем маршрутки. Он отказал военнослужащему в бесплатном проезде.