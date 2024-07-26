Не хуже, но дешевле Michelin і Bridgestone: 3 качественных аналога европейской резины

Некоторые производители предлагают качество, сравнимое с известными марками

Владельцы автомобилей часто ищут качественные и доступные шины, но боятся нарваться на подделку. Китайские производители предлагают решения, которые по своим характеристикам не уступают мировым лидерам, таким как Goodyear, Bridgestone и Hankook.

В этой статье мы рассмотрим популярные аналоги от менее известных брендов. Они завоевали доверие автолюбителей благодаря своей выносливости, управляемости и доступной цене.

Аналог Goodyear: Goodride

Шины Goodride пользуются спросом у владельцев седанов среднего класса. Эти китайские шины демонстрируют высокие показатели выносливости, управляемости и сцепления с дорожным покрытием. Они обеспечивают мягкость хода и низкий уровень шума, при этом их цена значительно ниже, чем у американского прототипа. Созвучность названия также способствует ассоциации с известным брендом. Стоимость варьируется в зависимости от модели и стартует с 1300 грн.

Аналог Bridgestone: Maxxis

Для владельцев внедорожников, предпочитающих шины Bridgestone, но не готовых платить высокую цену, отличным выбором станут китайские шины Maxxis. Они прекрасно справляются с бездорожьем, обеспечивая отличную проходимость. Рисунок протектора многих моделей Maxxis повторяет контуры шин Bridgestone, например, Maxxis AT-771 является точной копией Bridgestone Dueler A/T D694. Шины Maxxis также славятся хорошим сцеплением на мокрой дороге и низким уровнем шума, а покупатели отмечают их легкость балансировки. Maxxis AT-771 стоят от 4200 грн.

Аналог Hankook: Triangle

Triangle – крупнейший производитель шин в Китае, который гарантирует высокое качество своей продукции благодаря налаженному производственному процессу. Огромный ассортимент типоразмеров и неплохие характеристики позволяют назвать шины Triangle аналогом Hankook. Эти шины славятся хорошей износостойкостью и управляемостью на сухом покрытии, при этом они значительно дешевле своих именитых конкурентов. Купить их также можно, начиная с 1200 грн.

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